نائب ترمب: افتتاح السفارة الأميركية بالقدس في 2019

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، أن افتتاح السفارة الأميركية في القدس سيكون قبل نهاية عام 2019.

وقال بنس في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس "في الأسابيع المقبلة ستمضي إدارتنا في خطتها لفتح السفارة الأميركية في القدس، وستفتتح سفارة الولايات المتحدة قبل نهاية العام المقبل".

ومضى قائلا "القدس عاصمة إسرائيل ولهذا وجه الرئيس دونالد ترمب وزارة الخارجية أن تبدأ الاستعدادات الأولية لنقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس". ولم يحدد موعدا معينا.

وحثَّ بنس المسؤولين الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

وقال بنس إن إعلان ترمب، الذي انتقده أيضا معظم حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين خارج الشرق الأوسط، زاد من فرص إحلال سلام إسرائيلي فلسطيني.

وأضاف "آمل أيضا أن تكون هذه بداية عهد جديد من المحادثات للتوصل لحل سلمي لصراع مستمر منذ عقود وأثر على هذه المنطقة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترف الشهر الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال إنه سينقل السفارة الأميركية إليها، مما أغضب الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، كما أغضب الدول العربية.

وقال بنس في مصر السبت ثم في الأردن أمس الأحد إن واشنطن ستدعم حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين إذا اتفقوا عليه.

عباس يدعو الإتحاد الأوروبي إلى الاعتراف "سريعا" بفلسطين

من جانبه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف "سريعا" بفلسطين كدولة مستقلة معتبرا ان ذلك لا يتناقض مع استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل.

وقال عباس الذي يزور بروكسل سعيا للحصول على دعم الاوروبيين بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل "إن أوروبا شريك حقيقي للسلام في المنطقة، ونطالبها بالاعتراف بدولة فلسطين سريعا".

فيما أكدت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للرئيس الفلسطيني خلال اجتماع في بروكسل الاثنين أن الاتحاد يدعم تطلعه لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.