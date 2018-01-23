إجلاء أكثر من ألف شخص بعد تسرب للغاز بشارع في لندن

أدى تسرب كبير للغاز وسط لندن إلى إغلاق محطة شيرينغ كروس للسكك الحديدية، وإجلاء المئات من ملهى ليلي وفنادق قريبة.



وأغلقت الشرطة طريق ستراند الحيوي، الذي يؤدي إلى قلب العاصمة البريطانية، ونصحت الناس بتفادي المنطقة.



وذكرت هيئة الإطفاء في لندن أنها تلقت اتصالاً الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وتتعامل مع أنبوب رئيسي يتسرب منه "غاز طبيعي بمستويات عالية". وانتشر حوالي 20 من عمال الإطفاء في الموقع. وقالت الهيئة: "تجنبوا المنطقة من فضلكم واسلكوا طرقا بديلة".

ودفعت الحادثة الشرطة إلى إجلاء 1450 شخصاً من فنادق ومن ملهى هيفن الليلي.



من جهتها، أشارت إدارة شبكة السكك الحديدية إلى أن محطتي شيرينغ كروس ووترلو إيست ستظلان مغلقتين، على أن يتم تحويل بعض الخدمات إلى محطات أخرى ومن المرجح إلغاء غيرها.



كذلك لفتت إدارة الخطوط الجنوبية الشرقية إلى أنه من المتوقع استئناف خدمات القطارات بحلول ظهر الثلاثاء.