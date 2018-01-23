سلوفينيا مستعدة للاعتراف بفلسطين.. والتصويت قريباً

أعلن وزير خارجية #سلوفينيا، كارل أريافيك، الاثنين، أن حكومة بلاده تأمل أن يصوت مجلس النواب السلوفيني على قرار للاعتراف بدولة #فلسطين، لتصبح سلوفينيا بذلك ثاني دولة عضو في #الاتحاد_الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.

وقال أريافيك لقناة "بوب" التلفزيونية الخاصة إن "الجميع (دول الاتحاد) يؤيدون هذه الخطوة السلوفينية التي ستتم في حال أعطى البرلمان الضوء الأخضر لاقتراح الاعتراف بدولة فلسطين".

وجاء حديث الوزير من بروكسل، حيث التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وزراء الخارجية الأوروبيين، وحضهم على الاعتراف بدولة فلسطينية. كما عقد أريافيك وعباس اجتماعاً ثنائياً.

ومن بين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانت #السويد الأولى التي اعترفت رسمياً بدولة فلسطينية عام 2014. وكانت ثماني دول أخرى هي جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص قد أخذت أيضاً هذه الخطوة قبل دخولها الاتحاد.

كما ستجتمع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السلوفيني في 31 كانون الثاني/يناير للموافقة على الاقتراح قبل إرساله إلى البرلمان للتصويت عليه. ووفق تلفزيون "آر تي في" الرسمي فإن عملية التصويت يمكن أن تتم بجلسة في مارس/آذار أو نيسان/إبريل المقبلين.

وقال أريافيك: "ومن خلال اعترافها (بدولة فلسطين) فإن (سلوفينيا) ستقوي موقف فلسطين في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط. لدينا سياسة خارجية مستقلة ولا نحتاج أي دولة أخرى تؤمن الغطاء لنا".