قصيدة لشاعر إسرائيلي تستفز ليبرمان ويأمر بوقف بثها

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء إذاعة الجيش الإسرائيلي بمنع بث أغاني شاعر إسرائيلي معروف بعد أن كتب قصيدة قارن فيها الطفلة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاماً) والتي تحاكم حالياً في محكمة عسكرية بكل من جان دارك وآن فرانك.

وتخضع التميمي حالياً لمحاكمة عسكرية بعد أن ظهرت في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب جنديين إسرائيليين، اقتحما بيتها في الضفة الغربية المحتلة.

وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد القوات الإسرائيلية. وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن سنوات عدة. ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية 12 تهمة للتميمي أوائل الشهر الجاري.

وأهدى الشاعر والكاتب الإسرائيلي اليساري المعروف يوناتان جيفين، قصيدة على صفحته على موقع إنستغرام إلى التميمي.

وكتب جيفين الاثنين "ارتكبت فتاة جميلة تبلغ من العمر 17 عاماً أمراً فظيعاً، وعندما داهم جندي إسرائيلي فخور منزلها مرة أخرى، قامت بصفعه".

وتابع "وفي تلك الصفعة، كان هناك 50 عاماً من الاحتلال والإذلال".

وقال جيفين في قصيدته "في اليوم الذي سيتم فيه رواية قصة هذا الصراع، ستكونين أنت #عهد_التميمي، حمراء الشعر مثل داوود الذي صفع جالوت، على نفس الصفحة مع جان دارك وهانا سينش وآن فرانك".

وهانا سينش كانت فتاة يهودية وأصبحت رمزاً في قتال النازيين إبان الحرب العالمية الثانية، وآن فرانك فتاة يهودية قتلت خلال المحرقة.

ورد ليبرمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم جيفين وهو من أبرز كتّاب الأغاني - للأطفال والكبار- في إسرائيل.

وقال "أصدرت تعليمات إلى قائد إذاعة الجيش لوقف بث (أغنيات) أو إجراء مقابلات مع يوناتان جيفين في كل البث، وأدعو وسائل الإعلام في إسرائيل بالقيام بذات الشيء".

وأصدرت وزارة العدل الإسرائيلية بياناً أكدت فيه أن #ليبرمان "لا يملك سلطة قانونية للتدخل في محتويات بث الإذاعة".