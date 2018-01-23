"غصن الزيتون" تؤدي بـ42 تركياً إلى السجن

ذكرت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، أن الشرطة التركية ألقت القبض على 42 شخصاً، من بينهم سياسي مؤيد للأكراد خلال الليل، بتهمة "نشر دعاية إرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي، عن العملية العسكرية التركية التي تستهدف فصيلاً كردياً مسلحاً في سوريا.

وقالت وكالة "الأناضول" للأنباء إن مداهمات الشرطة تركزت على إقليم إزمير الغربي. وبذلك ارتفع عدد المحتجزين إلى حوالي 70 شخصاً منذ بدء (عملية غصن الزيتون) في مطلع الأسبوع.

ويستهدف التوغل في منطقة عفرين وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية وامتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً في جنوب شرق تركيا حيث يتركز الأكراد منذ عام 1984.

وقالت وكالة الأناضول إن فرق مكافحة #الإرهاب شنت عمليات مداهمة متزامنة في مناطق مختلفة من أزمير وإقليمي دنيزلي ومانيسا.

وأضافت أن من بين المعتقلين رئيس حزب الشعوب الديمقراطي في إزمير، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان وتتهمه أنقرة بأنه امتداد لحزب #العمال_الكردستاني، بينما ينفي الحزب ذلك الاتهام.

وذكرت أن من بين المعتقلين أيضا 6 يشتبه في قيامهم بنشر دعاية في الشوارع تصل إلى حد "إزعاج الناس" وقالت إنهم كانون يخططون لتنظيم احتجاج في إحدى الحدائق.

وشنت الشرطة حملة اعتقالات مماثلة مرتبطة بالتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد واعتقلت 19 شخصاً.

ويوم الاثنين منعت السلطات كل التجمعات الجماهيرية والاحتجاجات والحفلات في مختلف أنحاء العاصمة طوال الفترة التي تستمر فيها عملية عفرين.