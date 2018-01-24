أردوغان: "سنحبط اللعب" على حدودنا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الأربعاء، أن #تركيا "ستحبط اللعب" على حدودها بداية من منطقة #منبج السورية، حسب تعبيره.



ويأتي تصريح أردوغان مع دخول العملية التركية في منطقة #عفرين شمال سوريا يومها الخامس.



ودعا الرئيس التركي، الذي كان يتحدث أمام مسؤولين محليين في أنقرة، المنظمات غير الحكومية الدولية إلى دعم عملية تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال: "لدي شكوك في إنسانية من يساندون هذا التنظيم (وحدات حماية الشعب الكردية) ويصفون تركيا بالغازية".

وكان أردوغان، قد ذكر، السبت، أن #أنقرة "بدأت عملياً" هجوماً لطرد المقاتلين الأكراد من بلدة عفرين.

وقال في خطاب متلفز بمدينة كوتاهية، إن "عملية عفرين بدأت عملياً على الأرض (...) ومنبج ستكون التالية".