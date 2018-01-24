تركيا.. اعتقال 3 قياديين من داعش حاولوا التسلل من سوريا

أوقفت السلطات التركية، الثلاثاء، 14 مشتبهاً بهم في قضايا إرهاب، بينهم 3 قادة بتنظيم "داعش"، أحدهم كفاح بشير حسين، أمير ما يسمى "ديوان الصحة" بالتنظيم.

وأوضحت مصادر أمنية أن العملية التي قامت بها فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمديرية أمن ولاية شانلي أورفا (جنوب)، جاءت بناء على معلومات استخباراتية أفادت بعبور مجموعة من التنظيم، بينهم قادة ومسؤولون في "داعش" من سوريا إلى تركيا، بواسطة مهربين.

وبخصوص جنسيات الموقوفين، قالت المصادر إنهم 7 جزائريين، وسوريان، وعراقيان، وهولندي، وبريطاني من أصل مغربي، ومصري، وقد أحالتهم مديرية الأمن إلى النيابة العامة للتحقيق.

وبعدها عرض الموقوفون على المحكمة المناوبة التي قررت اعتقال 13 منهم، وإطلاق سراح الموقوف المصري شريطة الخضوع للمراقبة القضائية.