قتيلان و14 جريحاً بهجوم لداعش شرق أفغانستان

أعلن تنظيم #داعش مسؤوليته، الأربعاء، عن اعتداء استهدف مكتب منظمة "أنقذوا الأطفال" شرق أفغانستان، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 بجروح.

وانتهى الهجوم على مقر المنظمة في جلال أباد، كبرى مدن شرق #أفغانستان، صباح الأربعاء، بعد أكثر من ثلاث ساعات، وفق ما أفاد المتحدث باسم حاكم الولاية لوكالة فرانس برس.

وصرح عطاء الله خوجياني: "بحسب معلوماتنا الأولية المهاجمون كانوا يرتدون زي قوات الأمن"، مشيراً إلى أن "عمليات تمشيط" المقر جارية ويمكن أن تؤدي إلى العثور على ضحايا آخرين.

من جهتها، أعلنت المنظمة غير الحكومية البريطانية "تعليق" برامجها في البلاد.

ويأتي الهجوم بعد أيام على اعتداء لحركة #طالبان على فندق فاخر في #كابول أوقع 22 قتيلاً على الأقل، معظمهم من الأجانب.