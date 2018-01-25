هكذا أنجب 60 معتقلاً فلسطينياً في الأسر

كشفت #هيئة_شؤون_الأسرى الفلسطينيين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، أن 60 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية استطاعوا إنجاب 64 طفلاً، بفعل تهريب #نطف_منوية لزوجاتهم.

وأوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة، عبد الناصر فروانة، في بيان صحافي أن 6 معتقلين فلسطينيين استطاعوا خلال العام 2017، إنجاب 7 أطفال. ويُطلق على هؤلاء الأطفال سفراء الحرية.

وقال إن المعتقلين الفلسطينيين واصلوا تحديهم الإنساني للسجان ومعانقتهم للحياة رغم السجن وحكم المؤبد، واستمروا في اللجوء إلى وسيلتهم الوحيدة في تهريب النطف المنوية لإنجاب أطفال يحملون أسماءهم من بعدهم، وتحقيق حلمهم عبر ما يُعرف بـ " #التلقيح_الصناعي".

ولفت إلى أن هذا التحدي يشكل واحدة من الإضاءات للمعتقلين. وتتم عملية تهريب النطف (الحيوانات المنوية) بصورة سرية ومعقدة، وحاولت السلطات الإسرائيلية كشفها مرارا دون جدوى.

وبدأت الفكرة منذ العام 2002، وكانت بحاجة لرأي فقهي، وأيدتها فتوى للشيخ الراحل، حامد البيتاوي، رئيس رابطة علماء فلسطين. وأول من خاض التجربة، هو القيادي في حركة حماس، المعتقل عباس السيد، ولكنه فشل.

ويعد الطفل مهند نجل المعتقل في السجون الإسرائيلية عمار الزِبِن، هو أول تجربة ناجحة للمعتقلين الفلسطينيين في العام 2012. وتعتقل #إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني.