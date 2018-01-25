وفاة القيادي الفلسطيني البارز غسان الشكعة

نعت القيادة الفلسطينية #غسان_الشكعة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي توفي مساء الخميس بعد صراع مع المرض.

والشكعة (75 عاما)، سياسي فلسطيني، وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والرئيس الأسبق لبلدية نابلس، شمال الضفة الغربية. وهو من الشخصيات القيادية في #حركة_فتح.

بدأ الشكعة حياته السياسية في صفوف حركة فتح، واعتقلته سلطات #الاحتلال_الإسرائيلي بسبب ذلك مدة 15 عاما، وقد تعرض لمحاولتي اغتيال.

ومع مجيء #السلطة_الفلسطينية، خاض الانتخابات التشريعية في 1996، وفاز بعضوية المجلس التشريعي.

وانتخب نقيباً للمحامين الفلسطينيين 3 مرات متتالية، خلال الفترة بين 1986 و1994، ولاحقا شغل منصب رئيس بلدية نابلس بين عامي 1994 و2004.

وانفصل الشكعة في أكتوبر/تشرين الثاني 2012 عن حركة فتح وترأس قائمة مستقلة، وخاض الانتخابات البلدية في نابلس، ليفوز بمقاعد مجلس البلدية، ويصبح مرة أخرى رئيساً منتخبا لمجلسها البلدي.