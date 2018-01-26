وزير الدفاع البريطاني.. مخطط روسي لقتل الآلاف

اتهم #وزير_الدفاع البريطاني، #غافين_ويليامسون، روسيا بالتجسس على البنى التحتية الاستراتيجية في بريطانيا بهدف وضع خطط محتملة لخلق "فوضى شاملة" في البلاد والتسبب بوقوع "آلاف القتلى".

واستخدم ويليامسون لهجة غير معتادة بالنسبة إلى مسؤول بهذه المرتبة، وهو يضغط حاليا في اتجاه تخصيص مزيد من الأموال لوزارة الدفاع البريطانية.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف"، نشرت مساء الخميس، قال الوزير البريطاني ان #روسيا قامت بأبحاث تتعلق بشبكات إمداد الكهرباء التي تربط بريطانيا وأوروبا، ما يشير إلى أن موسكو تسعى إلى معرفة كيفية إثارة "الذعر" أو مهاجمة البلاد.

وأضاف: "ما يبحثون عنه هو التفكير في كيفية الإضرار باقتصاد بريطانيا وتدمير بنيتها التحتية والتسبب بقتل آلاف الأشخاص وإيجاد عنصر للتسبب بفوضى شاملة في البلاد".

واعتبر ويليامسون أن روسيا تتصرف بطريقة "سيعتبرها أي بلد آخر غير مقبولة على الإطلاق".

وتساءل: "لم يواصلون تصوير محطات الطاقة ومراقبتها؟ لماذا يراقبون الشبكات التي تؤمن الكهرباء في بلادنا؟ هم يراقبون هذه النقاط، لأنهم يعتقدون أنها وسائل لمهاجمة بريطانيا".

ونددت لندن مرارا بالتدخل الروسي. وتحدثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن أعمال "عدائية" من جانب روسيا.

والخميس، قال أمين عام #حلف_شمال_الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف "يأخذ على محمل الجد" محاولات روسيا التدخل في انتخابات دول أخرى بينها إسبانيا.

وأضاف ستولتنبرغ للصحافيين عقب محادثاته مع رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي ووزيرة دفاعه، ماريا دولورس دي كوسبيدال :"شهدنا زيادة كبيرة في محاولات التدخل في أزمات سياسية داخلية، وقد ازدادت (هذه المحاولات) حجما وتعقيدا".

وتواجه روسيا سيلا من الاتهامات بالتدخل في سلسلة من الاحداث السياسية المؤثرة، بينها التصويت في بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.