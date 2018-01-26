بالصور.. ألسنة النار تلتهم 41 مريضاً في مستشفى بكوريا

ارتفعت حصيلة الحريق الذي اندلع الجمعة بمستشفى في كوريا الجنوبية إلى 41 قتيلا، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. كما أصيب 70 شخصا آخرون بجروح جراء الحريق الذي شبّ في الطبقة الاولى من مبنى يضم مستشفى وداراً لرعاية المسنين.

وكان مسؤول بإدارة الإطفاء ووسائل إعلام، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن حريقا نشب في مستشفى بمدينة ميريانج بكوريا الجنوبية وتسبب في مقتل العشرات.

وتقع ميريانج على بعد نحو 270 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سول.

ولا يزال رجال الإطفاء يجلون قرابة 200 شخص عن مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.

وأظهرت قناة (يو.تي.إن) الإخبارية، لقطات لألسنة لهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل.

ويأتي الحادث بعد شهر واحد من حريق أودى بحياة 29 شخصا في مركز من ثمانية طوابق في مدينة جيتشيون.