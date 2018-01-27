بريطانيا تنصب رادارا قبالة اسكتلندا لمواجهة تهديد روسيا

أفاد وزير الدفاع البريطاني، غافين وليامسون، أن بلاده تستعد لنصب رادار جديد في إحدى جزر #شتلاند الاسكتلندية، بهدف مواجهة "التهديد الداهم والفعلي" من #روسيا.

وفي استعادة لأيام الحرب الباردة عندما استضافت جزر شتلاند رادارا للإنذار المبكر، يجري بناء المنشأة الجديدة التابعة لسلاح الجو الملكي لمراقبة أي طائرات عسكرية أو مدنية مجهولة الهوية.

وقال وليامسون، الجمعة: "سنحمي على الدوام أجواءنا من عدوان روسي" محتمل، معتبرا أن الرادار مهم للدفاعات البريطانية.

وأضاف أن "تصرفات روسيا لا تتوقف عند الحدود الشرقية لأوروبا. التهديد لبريطانيا شديد وحقيقي".

وأفادت #وزارة_الدفاع أن الرادار، البالغة كلفته 10 ملايين جنيه إسترليني (14,1 مليون دولار)، على جزيرة#أونست، التي تعتبر أبعد جزيرة بريطانية مسكونة شمالا، سيبدأ تشغيله قريبا بكامل معداته.

وفي 15 كانون الثاني/يناير، أرسلت #بريطانيا مقاتلتين لمراقبة طائرتين عسكريتين روسيتين أفادت وزارة الدفاع أنهما لم تستجيبا لسلطات مراقبة الحركة الجوية.

وجرت 69 عملية مشابهة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفقاً لما أفادت الوزارة دون إعطاء تفاصيل عن عدد الطائرات الروسية المعنية.

وجاءت إشادة وليامسون بمنظومة الرادار في وقت صعد مسؤولون عسكريون بريطانيون لهجتهم ضد روسيا.

واتهم وزير الدفاع، الخميس، موسكو بالتجسس على البنى التحتية الأساسية في بريطانيا كجزء من مخطط محتمل لخلق "فوضى كاملة" في البلاد، في تصريحات نشرتها صحيفة "دايلي تلغراف".

وجاءت مداخلته بعدما حذر قائد الجيش البريطاني من أن روسيا تشكل التحدي الأمني "الأكثر قدرة وتعقيدا" منذ الحرب الباردة.

وحذر رئيس أركان الجيوش البريطانية، نيك كارتر، الاثنين، من أن بلاده ستجد صعوبة في التصدي للقدرات العسكرية الروسية "في حال لم نعمل على مجاراتها منذ الآن".

وأفادت تقارير أن وليامسون يضغط على وزير المالية فيليب هاموند لزيادة ميزانية القوات المسلحة.

ومن جانبها، ردت موسكو مطالبة لندن بإخضاع مسؤوليها لفحص نفسي بعد حديث وزير الدفاع البريطاني، الخميس، عن مخطط روسي لإحداث فوضى شاملة في بريطانيا، وإيقاع آلاف القتلى.