موسكو تتوعد بالرد على العقوبات الأميركية

نددت #وزارة_الخارجية_الروسية الجمعة بما اعتبرته حملة "عبثية" بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة تستهدف #موسكو على خلفية الأزمة الاوكرانية، وتوعدت بـ"الرد".

وقالت الخارجية في بيان "إنها حملة عقوبات عبثية لم ولن تؤدي إلى أي نتيجة"، مضيفة "إذا كانت السلطات الأميركية تفضل قطع العلاقات التجارية (...) مع روسيا فهذا حقها، فيما نحتفظ نحن بحق الرد".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات جديدة مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا وضم #موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014، واستهدفت خصوصا مسؤولين روسا و"وزراء" انفصاليين في شرق أوكرانيا.

واعتبرت الدبلوماسية الروسية أنه عبر هذه العقوبات التي فرضت "بذريعة مختلقة عن ضلوع روسيا في الأزمة الأوكرانية"، فإن #الولايات_المتحدة "تظهر عجزها للعالم أجمع".

وأضافت أن "واشنطن لا يمكنها أن تتخلص من أوهام مفادها أنه يمكن تخويفنا عبر رفض (منح) التأشيرات الأميركية أو (فرض) حظر تجاري".