إيطاليا.. إنقاذ نحو 800 مهاجر في المتوسط وانتشال جثتين

قال خفر السواحل الإيطالي في بيان، إن نحو 800 مهاجر أنقذوا في البحر المتوسط، السبت، لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وتم انتشال جثتين خلال أعمال الإنقاذ التي يتولى تنسيقها.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن جنسيات الناجين، ولم تتوافر معلومات أخرى عن حالات الوفاة.

وجرى انتشال المهاجرين من صندلين وزورقين مطاطيين وقارب صغير خلال خمس عمليات إنقاذ منفصلة.

وقال خفر السواحل إن طائرتي هليكوبتر تابعتين للبحرية الإيطالية استخدمتا في إحدى عمليات الإنقاذ لانتشال سبعة أطفال، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى في تونس لتلقي الرعاية اللازمة.

والهجرة قضية مهمة قبيل الانتخابات العامة التي ستجرى في #إيطاليا في الرابع من مارس/آذار. وأشار الحزب الديمقراطي الحاكم إلى هبوط حاد في عدد القادمين من ليبيا منذ يوليو/تموز، كدليل على أنه بات يسيطر الآن على الوضع.

وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة فإن عدد من لقوا حتفهم خلال محاولة عبور المتوسط إلى إيطاليا في السنوات الأربع الماضية يتجاوز 20 ألف شخص، وهو ما يجعل تلك المنطقة الأكثر فتكا بالمهاجرين حول العالم.

وقالت المنظمة إنه بحلول الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، وصل أربعة آلاف و742 شخصا إلى أوروبا عبر البحر منذ بداية العام.