ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء كابول.. 103 قتلى و235 جريحاً

أعلن وزير الداخلية الأفغاني، ويس برمك، الأحد، أن عدد ضحايا تفجير سيارة الإسعاف وسط #كابول السبت بلغ 103 قتلى و235 جريحاً، مشيراً إلى وجود عدد كبير من عناصر الشرطة بين الضحايا.

وقال برمك في مؤتمر صحافي: "لسوء الحظ، توفي العديد من الجرحى منذ نقلهم إلى المستشفى، وبلغ عدد الضحايا الآن 103 قتلى و235 جريحاً".

وأضاف: "فقدنا أيضاً عدداً كبيراً من ضباط الشرطة، خمسة منهم دفعة واحدة، فضلاً عن إصابة 31 بجروح".

ويعتبر الشارع - حيث انفجرت سيارة الإسعاف - من أكثر مناطق كابول الخاضعة للحراسة نظراً لوجود العديد من المؤسسات الأجنبية هناك، وأيضاً مكاتب تابعة لوزارة الداخلية ومقر الشرطة.

وذكر الوزير الأفغاني أن "الصور الجوية تظهر شرطياً يدقق في سيارة إسعاف أولى عند الحاجز الأول، حيث نراه يتحدث إلى السائق قبل السماح له ولسيارة إسعاف ثانية بالمرور، معتقداً أنها ترافق (السيارة) الأولى".

وتابع: "سيارتي الإسعاف توقفتا في موقف سيارات المستشفى قبل الخروج بعد 20 دقيقة متوجهتين إلى الحاجز الثاني الذي أوقفهما حيث وقع الانفجار".

ويقع المستشفى بين الحاجزين، ويمنع الثاني من الوصول إلى مقر الاتحاد الأوروبي وسفارتي الهند والسويد.

ولم يحدد الوزير مصدر الصور الجوية.

يشار إلى أن الاعتداء بين الأسوأ في كابول خلال الأعوام الأخيرة والثالث في أسبوع بعد الهجوم على فندق إنتركونتيننتال في 20 كانون الثاني/يناير والاعتداء على مقر منظمة"سايف ذي تشيلدرن" في جلال آباد الأربعاء.