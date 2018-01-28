رئيس فنلندا "متفاجئ" بعد فوزه بولاية ثانية

فاز #الرئيس_الفنلندي المعروف ببراغماتيته، ساولي نينيستو، بولاية ثانية مدتها ست سنوات في انتخابات الأحد، بعدما حصل على أكثر من 60 بالمئة من الأصوات لدى فرز معظمها.

وقال للصحافيين في #هلسنكي "أنا متفاجئ ومتأثر بهذا الدعم الكبير".

ونجح نينيستو في تحقيق توازن في علاقات بلاده مع كل من الغرب وروسيا المجاورة في ظل أجواء جيوسياسية متوترة.

وتمكن منذ انتخابه في 2012 من تقريب فنلندا التي كانت تابعة لروسيا القيصرية (1809-1917)، من حلف شمال الأطلسي مع مراعاة عدم إثارة حفيظة موسكو التي تواجه أزمة مع الاتحاد الأوروبي وحلفائه منذ ضمها شبه جزيرة القرم في 2014.

والرئيس في #فنلندا هو قائد الجيش، ويشارك في إدارة الشؤون الخارجية والدفاعية مع الحكومة، باستثناء الشؤون الأوروبية الخارجة عن صلاحياته.