كيف أضحك الملك عبدالله الثاني جمهور دافوس؟!

بمناسبة إقامة منتدى دافوس العالمي، أعاد رواد مواقع السوشيال ميديا فيديو طريفا وقديما للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمنتدى دافوس 2010 حيث فاجأ الملك عبدالله الثاني الحضور، خلال حواره مع محاوره الإعلامي، فريد زكريا، مذيع قناة الـ"سي أن أن" الأميركية بحركة طريفة يعبر فيها عن فكرته الاقتصادية.

قال الملك عبدالله للمذيع في الحوار، رداً على سؤاله حول سبل تحريك عجلة النمو الاقتصادي في الأردن، "أولا لن نتوقف وسوف نتحرك في الشأن الاقتصادي، على الرغم من أن هناك فكرة لدى البعض في مجتمعنا، عندما تطرح عليهم أي فكرة بالشأن الاقتصادي يقولون لك: لا - معبراً بطريقة طريفة بيديه أضحكت الحضور - مكملاً حديثه عن هؤلاء المعترضين قولهم بأنها طريقة ليست الأفضل لتحريك الاقتصاد وإيجاد الدخل".

ويظهر فيديو تداولته وسائل الإعلام العالمية عن الـ"سي أن أن" ردود الفعل من قبل عشرات الحضور على طريقة الملك الطريفة للتعبير عن فكرته بطريقة بسيطة.