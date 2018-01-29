استمع إلى زوجة نتنياهو تولول وتصرخ بوجه أحد مستشاريه

ظهرت سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء إسرائيل، بالصوت المولول والصارخ في فيديو عاصف تم تسريبه، وبثه موقع Walla الإخباري الإسرائيلي في موقعه أمس الأحد، وفيه لعلع صوتها بالصراخ غاضبة بوجه وأذن أحد مستشاري زوجها بنيامين نتنياهو، لأن خبراً تم نشره عن نشاط اجتماعي شاركت فيه منذ 9 سنوات، لم يصفها بأنها أخصائية في علم النفس.

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وصفتها بامرأة "فقدت عقلها" بعد الاستماع إلى صراخها وولولاتها في الفيديو الذي لم يظهر للوجود سوى أمس فقط، وتعرضه "العربية.نت" بعد الفقرة أدناه بعد قراءتها لخبر عنه في موقع NPR الأميركي، وبموقع "عرب 48" الفلسطيني الإخباري، وفيه نسمعها تصرخ بالمستشار: "يجب وقف ذلك، وأنا أفعل ذلك كمحترفة ومتخصصة، وكامرأة متعلمة. أنا أخصائية نفسية (..) أنا صاحبة لقب أول وأيضاً لقب ثانٍ" وفق تعبيرها.

"هل ستتصل به الآن لتوبخه؟"

وليس معروفاً للآن، من كان المستشار الذي أمطرته بالصراخ حين اتصلت به عبر الهاتف لتصب جام غضبها عليه، إلا أنه أسرع إلى تسجيل صوتها على شريط ظل يحتفظ به منذ تم نشر الخبر عنها في 2009 حتى سرّبوه أمس إلى Walla الذي أسرع وبثه، وفيه نسمعها تطالب المستشار بتوبيخ المراسل الذي نشر الخبر، وتسأله: "هل ستتصل به الآن لتوبخه؟". ثم راحت تقرأ له ما كتبه عنها من عبارات، وهنا لعلع جنونها الصوتي بأسلوب هستيري مشهود.

وبحسب ما نجد من ترجمة إنجليزية لما كانت تصرخ به في الفيديو، فإن النشاط الاجتماعي الذي قامت به ذلك الوقت يتعلق على ما يبدو باللاجئين من "دارفور" بالسودان، فنشر أحدهم خبراً عن نشاطها بمساعدتهم، لم يذكر فيه أنها متخصصة بعلم النفس، لذلك جن جنونها واتصلت بالمستشار لتخبره أنها قامت بنشاطها كمحترفة ومتعلمة، وأخبرته أنها متخصصة بعلم النفس، ثم قسّمت كلمة التخصص إلى 3 ألفاظ، وصرخت بها مولولة: "أنا Psy-cho-lo-gist موتاخصصة بيعيلم الناففففس" في محاولة منها لإقحام الكلمة بأذن المستشار إقحاماً.