العاهل الأردني يستقبل الرئيس الفلسطيني في عمان

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم في عمان الرئيس الفلسطيني محمود #عباس لإجراء مباحثات حول تداعيات قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة #لإسرائيل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريح مقتضب، عقب اللقاء، إن موقف البلدين مشترك تجاه جميع القضايا، مشيراً إلى أن هناك اتصالات بشكل يومي مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الإسلامي وروسيا والصين والاتحاد الإفريقي وباقي الدول للحد من ضرر قرار الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بشأن نقل السفارة، مبينا أنها ليست مسألة سهلة، وهناك إجماع دولي لإسناد القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد عريقات أنه تم التنسيق لاجتماع الوزراء العرب والقمة العربية المرتقبة، مضيفا أن هناك تحركا واسعا على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة بهدف الحصول على اعترافات بدولة فلسطين ومنع أي دولة في العالم بنقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل .