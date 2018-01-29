باريس: سنمنع إعدام أي داعشي فرنسي

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، الأحد، أن بلادها ستتدخل إذا حُكم على أي متطرف فرنسي بالإعدام في #العراق أو #سوريا.

وظهر احتمال حدوث مثل هذا الأمر بعد أن قضت محكمة عراقية هذا الشهر بإعدام مواطنة ألمانية من أصل مغربي لانتمائها لتنظيم #داعش.

وينتهج الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة سياسة تعارض عقوبة #الإعدام والتي ألغتها كل الدول الأعضاء فيه.

وعندما سئلت بيلوبيه خلال مقابلة تلفزيونية، الأحد، عن موقف #فرنسا إذا حُكم على أحد مواطنيها بالإعدام قالت: "الدولة الفرنسية ستتدخل من خلال التفاوض مع الدولة الأخرى المعنية".

وقد تتضمن أي مفاوضات من هذا القبيل طلبات تسليم على الرغم من تشديد بيلوبيه على أن كل حالة ستُناقش على حدة.

وكان النائب العام الفرنسي قد ذكر هذا الشهر أن ما يقدر بنحو 676 فرنسياً، من بينهم 295 امرأة، موجودون في العراق وسوريا.