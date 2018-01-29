تركيا.. اعتقال أكثر من 300 شخص انتقدوا "غصن الزيتون"

أعلنت الحكومة التركية، الاثنين، أنها اعتقلت أكثر من 300 شخص بسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها العملية العسكرية التي تقوم بها #تركيا في #سوريا، وذلك بعد يوم من اتهام الرئيس رجب طيب #أردوغان لأطباء معارضين للحملة بالخيانة.

وبدأت تركيا حملتها العسكرية التي تشمل هجوماً جوياً وبرياً على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة #عفرين شمال غربي سوريا قبل عشرة أيام. وتوعدت السلطات التركية منذ بدء العملية بملاحقة قضائية لمن يعارضون التوغل أو يسيئون تقديمه للآخرين.

وقالت وزارة الداخلية، الاثنين، إن 311 شخصاً في المجمل محتجزون بسبب "نشر دعاية إرهابية" على وسائل التواصل خلال الأيام العشرة الماضية. ومن بين المعتقلين سياسيون وصحافيون ونشطاء.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب، التي تدعمها واشنطن وتسيطر على عفرين، جماعة إرهابية وامتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يحمل السلاح جنوب شرقي تركيا منذ عام 1984.

وتساند وسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية الحملة العسكرية على نطاق واسع، وكذلك أغلب الأحزاب السياسية في البلاد، باستثناء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، لكن هناك بعض الأصوات المعارضة للعملية.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تركية مطلع الأسبوع أن 170 فناناً أرسلوا خطاباً مفتوحاً لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، يطالبون فيه بوقف التوغل التركي على الفور.

كما أدان الاتحاد الطبي التركي، مطلع الأسبوع، العملية التي تنفذ عبر الحدود، قائلاً: "لا للحرب.. السلام على الفور". واتهم أردوغان الاتحاد الأحد بالخيانة.