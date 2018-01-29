تركيا: ما تنشره إيران عن عفرين دعاية كاذبة

تستمر العملية العسكرية التركية في #عفرين ومحيطها في الوقت الذي تسعى #أنقرة إلى حشد دعم دولي بحجة محاربتها من تصفهم بالعناصر الإرهابية.

وما لبثت أن اصطدمت تلك المساعي التركية برفض أطراف إقليمية ودولية، بينها #إيران التي راهنت أنقرة على تأييدها، فالعدو كما ترى واحد، وهو وحدات حماية الشعب الكردية.

وجيشت طهران وسائل إعلامها التي وضعت العمليات التركية في مرمى نيرانها، وعدتها تدخلاً في شؤون الغير، الأمر الذي اعتبرته أنقرة دعاية كاذبة وموقفاً رسمياً من إيران.

ولعل أبرز ما أزعج #تركيا نشر قناة بريس تيفي الإيرانية الرسمية فيديوهات عن معارك عفرين، تتحدث عن استهداف مدنيين وتناقض تماماً ما تصرح به أنقرة.

وترى تركيا الموقف الإيراني نوعاً من نكران الجميل، حيث وقفت أنقرة بشكل قوي مع طهران أثناء التظاهرات الأخيرة، وكانت تتوقع دعماً في المقابل.