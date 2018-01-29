عائلة "الزغول" تطالب بملاحقة قاتل ابنتها في أميركا

طالبت عشيرة الزغول في محافظة عجلون بالأردن، السلطات الأميركية بسرعة الكشف عن قتلة الصيدلانية سارة الزغول، التي كانت ضحية لجريمة بشعة في أميركا.

وطالبت العشيرة، بحسب بيان صحافي صادر عنها، الحكومة الأردنية بالتواصل مع السلطات الأميركية لكشف خيوط الجريمة البشعة.

وأكد البيان أنه من خلال التواصل مع عائلة الفقيدة، تبين أنه لا توجد أي عداوات للمرحومة أو ذويها مع أي أحد في الولايات المتحدة الأميركية، وإنما ما حدث يقع تحت باب الجريمة النكراء.

وكانت الشرطة الأميركية عثرت، مساء الخميس الماضي، على جثة مقطوعة الرأس والأعضاء "مكوّمة" في حقيبتين داخل صندوق سيارة BMW سوداء، مركونة في ضاحية إدارية، هي Aloha القريبة 17 كيلومتراً من وسط بورتلاند، كبرى مدن ولاية "أوريغون" الأميركية، حيث أقامت القتيلة التي تبين أنها سارة الزغول.

وفيما يلي نص البيان:

"تلقت عشيرة الزغول في محافظة عجلون وفي كافة محافظات المملكة ببالغ الحزن والأسى نبأ الجريمة البشعة النكراء التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية وهزت المجتمع الدولي بأسره، وأودت بحياة ابنتنا الصيدلانية سارة محمد عارف علي الزغول، وتؤكد العشيرة في بيانها على ما يلي:

أولاً - مطالبة السلطات الأميركية بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.

ثانياً - مطالبة الحكومة الأردنية بالتواصل مع السلطات الأميركية لكشف خيوط الجريمة البشعة.

ثالثا- يؤكد أبناء العشيرة ومن خلال التواصل مع عائلة المرحومة أنه لا توجد أي عداوات للمرحومة أو ذويها مع أي أحد في الولايات المتحدة الأميركية، وإنما ما حدث يقع تحت باب الجريمة النكراء التي يندى لها الجبين.

رابعاً - المرحومة الصيدلانية سارة الزغول هي خريجة جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الأميركية تخصص صيدلة، وهي تعمل في هذا المجال فقط، ووالدها رجل أعمال مشهور وله استثمارات عديدة وهامة في الولايات المتحدة الأميركية.

خامساً - تؤكد العشيرة ومن منطلق إحقاق الحق وانتصاراً للعدالة والإنسانية ضرورة سرعة كشف خيوط القضية ووقف الشائعات والقصاص من المجرمين القتلة ليكونوا عبرة لكل من اعتبر".