معارض بوتين الأبرز للمحتجين: تحركوا من أجل مستقبلكم

دعا المعارض الرئيسي لفلاديمير بوتين اليكسي #نافالني الروس المحتجين على التحرك "لمستقبلهم"، إثر اعتقاله لفترة وجيزة أمس الأحد.

وأعلن نافالني على موقع "تويتر" أن الشرطة الروسية قامت باعتقاله في موسكو بعد دقائق على انضمامه إلى أنصاره المتجمعين في #موسكو.

وكتب نافالني في تغريدة الأحد: "تم توقيفي للتو. هذا الأمر لا أهمية له إطلاقا. توجهوا إلى تفيرسكايا. لم تأتوا إلى التجمع من أجلي بل من أجل مستقبلكم".

ويتظاهر آلاف الروس في جميع إنحاء #روسيا بدعوة من نافالني ضد الرئيس الروسي.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصول نافالني إلى الشارع الرئيسي في موسكو، على بعد بضع مئات من الأمتار من الكرملين للانضمام إلى مئات من أنصاره من المشاركين في احتجاج قالت السلطات إنه غير مصرح به.

وسار نافالني لمسافة قصيرة قبل أن يحيط به ضباط شرطة ويطرحوه أرضا على الرصيف ويقتادوه إلى سيارة دورية، وفقا لما ظهر في لقطات الفيديو.

Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm — Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، أفرجت الشرطة عن نافالني. وقالت أولغا ميخيلوفا محامية نافالني لوكالة "رويترز" إن السلطات أفرجت عن موكلها دون توجيه اتهامات له لكنه سيمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.

وفي حالة اتهامه بانتهاك قوانين تنظيم المظاهرات فسوف يواجه نافالني عقوبة السجن لما يصل إلى 30 يوما.

وقبل شهرين من الانتخابات، دعا نافالني إلى تجمعات تحت شعار "هذه ليست انتخابات بل خدعة"، في أكثر من 100 مدينة روسية بينها موسكو وسان بطرسبورغ. ويدعو نافالني لمقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 18 مارس/آذار حيث يؤكد أنها ستزوّر.

وليس أمام نافالني فرصة حقيقية للتأثير في الانتخابات المرجح أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بارتياح، لكن قدرته على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حشد الشبان للاحتجاج في المدن الكبرى أثارت غضب الكرملين.

وتراجعت أعداد المشاركين في احتجاجات الأحد في مختلف أرجاء روسيا، والذين ردد بعضهم هتاف "بوتين لص"، عن أعدادهم في احتجاجات سابقة نظمها نافالني وفقا لتقديرات مراسلي وكالة "رويترز"، مما يشير إلى أنه فقد بعضا من قوة دفعه.

في سياق متصل، أكد فريق نافالني على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة اقتحمت أيضاً مكاتبه في موسكو وقطعت بثا مباشرا لتظاهرات في شرق البلاد. وأضافوا أن الشرطة أوقفت عددا من أعضاء المنظمة التي أسسها "صندوق مكافحة الفساد"، وكذلك مؤيدين له في بعض المناطق.

ويتولى بوتين السلطة، سواء كرئيس أو رئيس وزراء، منذ عام 2000 أي لفترة أطول من الزعيم السوفيتي المخضرم ليونيد برجينيف ولم يتجاوزه في فترة الحكم سوى جوزيف ستالين.

وينسب إليه العديد من الناخبين الفضل في إعادة الاستقرار بعد الاضطرابات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي واستعادة نفوذ روسيا في الخارج عن طريق سياسته الخارجية.