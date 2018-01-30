باكستان.. انفجار يقتل 8 من أسرة قبل مشاركتهم في جنازة

أعلن مسؤولون عن #انفجار سيارة، الثلاثاء، أسفر عن مقتل 8 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 نساء، كانوا في طريقهم إلى قرية باكستانية لحضور جنازة في منطقة كورام في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع #أفغانستان.

وقال أكبر افتخار، المسؤول بالحكومة المحلية، إنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار نتج عن لغم أرضي أم عن قنبلة زرعها متطرفون على الطريق. وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل الضحايا على الفور.

وذكر الطبيب ممتاز حسين، من مستشفى في باراتشينار، البلدة الرئيسية في منطقة كورام، إن ناجيا واحدا من الانفجار في حالة مستقرة.

وكورام واحدة من 7 مناطق على الحدود مع أفغانستان في المنطقة القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية التي كانت منذ فترة طويلة موطناً لمتشددين إسلاميين محليين وأجانب.

وتعرضت المنطقة في الفترة الأخيرة لضربات يعتقد أن طائرات أميركية بدون طيار نفذتها استهدفت بالأساس أعضاء في "شبكة حقاني" المتشددة المتحالفة مع حركة طالبان الأفغانية وتنشط على جانبي الحدود.

وكان أعضاء " #شبكة_حقاني" محور توترات في الفترة الأخيرة بين #باكستان والولايات المتحدة. وتقول# واشنطن إن إسلام أباد تدعم مقاتلي حقاني الذين يهاجمون القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.