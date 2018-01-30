بعد إحراق الدواليب في لبنان.. جعجع يعلق "تعدٍّ سافر"

بعد أن خرجت تظاهرات احتجاجية في عدة مناطق لبنانية، مساء الاثنين، احتجاجاً على ما صدر من كلام مسيء من قبل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بحق رئيس البرلمان نبيه بري، تعقيباً على الحوادث التي شهدها لبنان في الأمس، أصدر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بياناً، اعتبر فيه ما جرى من قبل أنصار بري من حرق دواليب ورشق حجارة على بعض مراكز التيار الوطني الحر (الذي يرأسه جبران باسيل)، غير مقبول.

وأشار في البيان إلى "أن حزب القوات اللبنانية (الذي يتزعمه جعجع) آل على نفسه منذ بداية أزمة مرسوم الأقدمية، وحتى بعد تسرب كلام الوزير باسيل، أن يبقى بعيداً عن السجالات، إلا أنه لا نستطيع التغاضي أو السكوت على ما جرى في شوارع بيروت والمتن."

"تعدٍّ وانتهاك للدولة"

كما شدد جعجع على أن التقدير الذي يكنه الحزب لرئيس مجلس النواب نبيه بري معروف، و"لكن هذا شيء، واللعب بالانتظام العام والنيل من الاستقرار في لبنان والعبث بالأمن شيء آخر مختلف تماماً".

وأضاف: "بغض النظر عن رأينا أو تقييمنا لما قاله الوزير باسيل، وبغض النظر عن علاقتنا وتقديرنا للرئيس بري، لا نستطيع أن نقبل ما حصل البارحة، لأنه انتهاك صريح لمنطق الدولة ووجودها."

كما وصف ما حصل بأنه تعدٍّ مباشر على حقوق المواطنين الذين لا ذنب لهم في كل ما جرى ويجري.

إلى ذلك، طالب الأجهزة القضائية والأمنية بوضع يدها بمنطق عادل وسليم، منطق دولة فعلي على حوادث البارحة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكي لا يتكرر انتهاك الأمن والاستقرار."

واعتبر جعجع أن هيبة الدولة ستسقط إذا كانت مقتصرة على استدعاء بعض الصحافيين عند افتراض القضاء أنهم تجاوزوا الخطوط الحمر، في إشارة إلى استدعاء القضاء اللبناني مؤخراً عدداً من الصحافيين.

يذكر أن عدداً من مناصري بري كانوا تجمعوا مساء الاثنين أمام مراكز للتيار الوطني الحر في بيروت والمتن (ميرنا الشالوحي) وأحرقوا الإطارات، كما رشقوا المكاتب بالحجارة، قبل تدخل القوى الأمنية وتفريقهم.

