بعد إغلاق 6 أشهر.. سفارة إسرائيل بالأردن تفتح أبوابها

أعلنت وزارة #الخارجية_الإسرائيلية، الثلاثاء، إعادة فتح سفارتها لدى العاصمة الأردنية #عمان تدريجيا، بعد نحو 6 أشهر من إغلاقها على خلفية خلاف سياسي بين البلدين.

وقال ايمانويل نخشون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في بيان مقتضب: "أؤكد إعادة فتح سفارتنا في ا#لأردن". وأضاف" إعادة فتح تدريجي"، دون مزيد من التوضيح.

وسبق أن أُغلقت سفارة تل أبيب في يوليو/تموز الماضي، على خلفية توتر نجم عن مقتل مواطنين أردنيين اثنين برصاص حارس أمن إسرائيلي في إحدى الشقق التابعة للسفارة.

وفي 20 يناير/كانون ثاني الجاري، تم الإعلان عن التوصل إلى تسوية أردنية-إسرائيلية تقضي بدفع الأخيرة تعويضات لذوي القتيلين الأردنيين، والتعهد بمتابعة الإجراءات القانونية ضد حارس الأمن الإسرائيلي.

ومن جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، إن الموظفين في #السفارة عادوا إلى عملهم، لكن دون وجود سفير جديد حتى الآن.

وكان الأردن قد طلب تغيير السفيرة الإسرائيلية لدى عمان، عنات شلاين، التي تتواجد في إسرائيل منذ يوليو/تموز، وعقب ذلك نشرت الخارجية الإسرائيلية قبل أيام إعلانا عن منصب سفير شاغر في الأردن.