شاهد.. نشطاء فلسطينيون يطردون وفدا أميركيا من بيت لحم

طرد ناشطون فلسطينيون، الثلاثاء، وفداً لوزارة الخارجية الأميركية من مدينة #بيت_لحم، جنوبي #الضفة_الغربية المحتلة، احتجاجاً على موقف الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، من القدس.

واقتحم #الناشطون غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بالقوة، ورفعوا لافتات ضد الأميركيين، وطردوا الوفد، وقذفوه بالطماطم بعد ابتعاده عن مقر الغرفة.

وأثناء خروج الوفد، لاحقهم النشطاء إلى خارج المبنى وهم يهتفون "أميركا برا برا"، بحسب وكالات أنباء فلسطينية.

وقال رئيس الغرفة التجارية لمحافظة بيت لحم، سمير حزبون، إن الوفد كان يشارك في "دورة في التجارة الرقمية، كان بها محاضر أميركي ومعه وفد من القنصلية الأميركية في القدس".

وأوضح حزبون: "فوجئنا بدخول عدد من المحتجين الغاضبين الذين كان احتجاجهم غير عادي مما اضطرنا لإنهاء الدورة وخروج المدرب الأميركي ومغادرته مع وفد القنصلية الأميركية"، بحسب فرانس برس.

وظهر في فيديو الواقعة مجموعة من المحتجين يقتحمون الغرفة مرددين شعارات، بينما حملوا لافتات تندد بقرار ترمب. وكتب على إحدى اللافتات "الصهيونية = النازية = الفاشية".

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، إن الناشطين اعترضوا أيضا المركبات التي تقل الوفد الأميركي، نقلا عن "الأناضول".

وأكد اللحام أن ذلك يأتي احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي ترمب في 6 ديسمبر/كانون الثاني 2017، إعلان ا#لقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.