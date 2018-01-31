سقوط صاروخين على بلدة تركية حدودية ومقتل شخص

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية الأربعاء، أن صاروخين أطلقا من منطقة عفرين السورية سقطا على بلدة ريحانلي التركية الحدودية وأسفرا عن مقتل شخص.

وأصاب الصاروخان منزلين وقتلا شاباً في الـ 17 من عمره وأصابا شخصاً آخر.

وبحسب "الأناضول" يعتقد أن الهجمات الصاروخية ينفذها أعضاء من حزب العمال الكردستاني ومقاتلون من أكراد سوريا.

ومنذ بداية العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية أصابت عدة صواريخ بلدتي كلس وريحانلي الحدوديتين.

وبدأت تركيا العملية الجوية والبرية التي تحمل اسم (غصن الزيتون) قبل أكثر من أسبوع المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.