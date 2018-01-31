غزة على شفا كارثة.. أزمة وقود وراء توقف 7 مراكز صحية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في #قطاع_غزة، الأربعاء، توقف الخدمات في 7 مراكز صحية حكومية في القطاع، بسبب نفاد #الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وقال المتحدث أشرف القدرة إن "الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة غير مسبوقة جراء أزمة الوقود، وتطالب لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة، الجهات المانحة بالتدخل الفوري لإنهائها، كما تطالب شركة توزيع ا#لكهرباء بعمل معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة".

وكشف القدرة، الاثنين، عن توقف الخدمات الصحية في مستشفى #بيت_حانون في شمال القطاع ايضا بسبب نفاد الوقود. ولا تزال المستشفيات الأخرى، ومن بينها مستشفى الشفاء، في غزة مفتوحة.

ويعيش في قطاع غزة نحو مليوني شخص يعانون من حصار خانق تفرضه #اسرائيل منذ نحو 10 سنوات. كما تغلق مصر حدودها مع القطاع بشكل شبه دائم منذ العام 2013.

وكانت اسرائيل، التي تغذي القطاع بالكهرباء، خفضت التغذية في حزيران/يونيو 2017 متذرعة بأن السلطة الفلسطينية ترفض دفع فاتورة كهرباء القطاع لها.

ووقعت حماس و #فتح اتفاق مصالحة تاريخي في القاهرة في تشرين الأول/اكتوبر 2017 بهدف انهاء نزاع استمر لعقد بينهما وتسليم السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية.