تركيا.. أمر باعتقال 120 من أفراد الجيش في 43 إقليماً

أصدر ممثل الادعاء التركي أوامر اعتقال بحق 120 من أفراد الجيش، اليوم الخميس، في أحدث إجراء ضمن حملة بدأت بعد محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن الشرطة بدأت مداهمات متزامنة في 43 إقليما للقبض على المشتبه بهم، ويُعتقد أن 58 منهم من مستخدمي تطبيق #بايلوك للتراسل المحظور استخدامه.

وحظرت #تركيا استخدام التطبيق في أعقاب محاولة الانقلاب، قائلةً إن أتباع رجل الدين فتح الله غولن استخدموه في التواصل ليلة الانقلاب، عندما قاد جنود متمردون دبابات وطائرات حربية لمهاجمة البرلمان وقتل أكثر من 240 شخصا.

ونفى #غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 أي دور له في محاولة الانقلاب وأدانها.

وسُجن أكثر من 50 ألف شخص انتظاراً لمحاكمتهم باتهامات عن صلاتهم بغولن، وعُزل نحو 150 ألف شخص أو أوقفوا عن العمل من وظائف في الجيش والقطاعين العام والخاص.