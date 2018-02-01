الأردن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

أعلن #الأردن، الخميس، قطع علاقاته الدبلوماسية مع #كوريا_الشمالية.

وقال مصدر حكومي أردني لفرانس برس إن " #قطع_العلاقات_الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وهي ليست علاقات قوية بالأساس، جاء بما يتماشى مع سياسة حلفاء الأردن في هذا الشأن".

وصدرت موافقة ملكية على قرار مجلس الوزراء المتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بحسب الجريدة الرسمية التي نشرت الخبر على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني.

وتم إنهاء اعتماد السفير الأردني لدى كوريا الشمالية والمقيم فعليا في بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى المملكة والمقيم في العاصمة السورية دمشق.

وكانت الولايات المتحدة دعت بعد تجارب صاروخية قامت بها بيونغ يانغ قبل أكثر من شهرين كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.