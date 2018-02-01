عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

الأردن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

المصدر: عمان – فرانس برس
علما الأردن وكوريا الشمالية
رابط مختصر

أعلن #الأردن، الخميس، قطع علاقاته الدبلوماسية مع #كوريا_الشمالية.

وقال مصدر حكومي أردني لفرانس برس إن " #قطع_العلاقات_الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وهي ليست علاقات قوية بالأساس، جاء بما يتماشى مع سياسة حلفاء الأردن في هذا الشأن".

وصدرت موافقة ملكية على قرار مجلس الوزراء المتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بحسب الجريدة الرسمية التي نشرت الخبر على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني.

وتم إنهاء اعتماد السفير الأردني لدى كوريا الشمالية والمقيم فعليا في بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى المملكة والمقيم في العاصمة السورية دمشق.

وكانت الولايات المتحدة دعت بعد تجارب صاروخية قامت بها بيونغ يانغ قبل أكثر من شهرين كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.

كلمات دالّة

#الأردن, #كوريا الشمالية, #قطع العلاقات الدبلوماسية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر