رئيس دولة يمنع الوزراء ونوابهم من السفر للخارج!

قالت الرئاسة في #ناميبيا الأربعاء إن الرئيس، هيج جينجوب، حظر على جميع المسؤولين السفر للخارج حتى نهاية فبراير شباط مبدئيا، في مسعى لخفض الإنفاق الحكومي.

وتواجه حكومة ناميبيا أزمة مزمنة في توفير السيولة النقدية، أسفرت عن تخفيضات في الميزانية بكل الوزارات في ظل معاناة الاقتصاد من حالات انكماش قوية في صناعات التشييد وإنتاج اليورانيوم والألماس.

وقال بيان للرئاسة "لن يُنظر إلى أي طلب للسفر للخارج من الوزراء ونواب الوزراء وغيرهم من المسؤولين حتى بعد نهاية فبراير شباط".

وأضاف البيان "هذا التوجيه يفيد على وجه خاص في خفض الإنفاق الحكومي".

كانت قوات الدفاع في ناميبيا أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه لم يعد بمقدورها شراء الغذاء للجنود أو تسديد فواتير المياه والكهرباء في قواعدها.