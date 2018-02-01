فرنسا تمدد توقيف حفيد مؤسس جماعة الإخوان بتهمة الاغتصاب

مددت سلطات التحقيق في فرنسا توقيف #طارق_رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان بتهمة الاغتصاب.

وكانت مصادر قضائية في فرنسا قد أعلنت، الأربعاء، أنه تم توقيف طارق رمضان، حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين، حسن البنا، بتهم اغتصاب.

وكانت #هند_عياري، مواطنة فرنسية من أصول جزائرية (أب جزائري وأم تونسية)، اتهمت الناشط الإسلامي الشهير، البالغ من العمر 55 عاماً، بالتحرش بها واغتصابها في أكتوبر من العام الماضي.

وتقدمت هند التي أصبحت ناشطة نسائية في 20 أكتوبر 2017 بشكوى أمام النيابة العامة في باريس ضد رمضان، في خضم نقاش حول التحرش الجنسي في المجتمع الفرنسي. وقال محاميها إن الشرطة استمعت إليها طوال ست ساعات في روان (نورماندي)، بعد تقديم الشكوى بتهم "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" و"التهديدات بالعنف والقتل".