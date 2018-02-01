950 عامل منجم عالقون تحت الأرض في جنوب إفريقيا

أعلن مسؤولون أن نحو 950 عامل #منجم في #جنوب_إفريقيا عالقون تحت الأرض الخميس، إثر عطل كهربائي لكنهم ليسوا في خطر داهم على ما يبدو.

وقال جيمس ويلستيد، المتحدث باسم شركة سيبانيي-ستيلووتر للمناجم لمحطة "إي إن سي ايه" التلفزيونية "أرسلنا رجال الإنقاذ إلى المنجم، وأحصوا جميع الأشخاص ويحاولون بالتأكيد إخراجهم في أسرع وقت ممكن".

وأكدت شركة سيبانيي-ستيلووتر للمناجم أن عطلا كهربائيا كبيرا تسبب في وقف عمل المصاعد وعدم تمكن طواقم العمل الليلية من الصعود إلى السطح في منجم بياتريكس للذهب قرب مدينة ويلكوم بوسط البلاد.

وقال جيمس ويلستيد، المتحدث باسم الشركة لمحطة "إي إن سي ايه" التلفزيونية "أرسلنا رجال الإنقاذ إلى المنجم، وأحصوا جميع الأشخاص ويحاولون بالتأكيد إخراجهم في أسرع وقت ممكن".

وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "جميع العمال بخير على ما يبدو. نقوم بتزويدهم بالطعام والمياه".

وقالت الشركة إن نحو 65 شخصا تم إنقاذهم خلال النهار، وبحلول المساء كان 950 لا يزالون محاصرين تحت الأرض.

وقال ويلستيد إن المهندسين يبذلون جهودا حثيثة لتشغيل مولدات الطوارئ وبالتالي تشغيل المصاعد.

وأضاف "نعمل بشكل حثيث على هذه المسألة حاليا".

ويقع منجم بياتريكس في مقاطعة فري ستايت، على بعد 290 كلم جنوب غرب جوهانسبرغ.