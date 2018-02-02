أنباء عن مقتل 90 مهاجراً غرق زورقهم قبالة ساحل ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن هناك تقارير عن مقتل 90 مهاجرا بعد غرق زورقهم قبالة ساحل ليبيا، الجمعة.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن ثلاثة ناجين أبلغوا عمال الإنقاذ أن معظم المهاجرين الغرقى باكستانيون.

وقالت أوليفيا هيدون، المتحدثة باسم المنظمة في اتصال من تونس، إن الناجين أبلغوا عمال الإنقاذ أن معظم المهاجرين كانوا باكستانيين وإن المجموعة كانت في طريقها إلى إيطاليا.

وتابعت خلال حديثها الهاتفي لصحافيين في جنيف "قدروا عدد الغرقى في حادث الانقلاب بتسعين غريقا.. لكن ما زال علينا أن نتأكد من عدد من فقدوا أرواحهم في المأساة".

وأضافت "لقد لفظ البحر عشر جثث على السواحل الليبية" بينهم ثمانية باكستانيين وليبيان وهناك ثلاثة ناجين "تمكن اثنان منهم من السباحة إلى الشاطئ فيما أنقذ صياد سمك الثالث".

وبحسب هؤلاء الناجين فإن 90 مهاجرا على الأقل قد يكونون غرقوا خلال هذه المأساة، وغالبيتهم باكستانيون.

وفي العام 2017 وصل 3138 باكستانيا إلى إيطاليا بعدما عبروا المتوسط من ليبيا بحسب وكالة الأمم المتحدة.

وهذه السنة، كانت الأرقام المتعلقة بالباكستانيين أعلى مع حوالي 240 وصلوا إلى إيطاليا في كانون الثاني/يناير فقط مقابل 9 في كانون الثاني/يناير السنة الماضية.

وفي العام 2017، توفي أو فقد أكثر من 3100 مهاجر عند محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا بينهم أكثر من 2800 قبالة ليبيا، بحسب أرقام وكالة الأمم المتحدة للهجرة.