إسرائيل تقصف موقعاً لحماس بعد إطلاق صاروخ من غزة

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعاً لحركة #حماس في #غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "رداً على إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل، استهدف الطيران موقعاً لحماس في جنوب غزة". وأشار البيان إلى أن "الجيش يحمل حماس مسؤولية كل أعمال العنف الصادرة عن قطاع غزة".

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن هذه الغارة لم تسفر عن سقوط ضحايا، لكن منازل مجاورة تضررت.

وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة 20 صاروخاً وقذيفة هاون على الأقل على جنوب إسرائيل، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في السادس من كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.