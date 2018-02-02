شاهد.. شاحنة تصدم المارة في شانغهاي وسقوط 18 جريحا

صدمت شاحنة صغيرة حشداً من المارة، الجمعة، في أحد الشوارع المزدحمة بوسط شانغهاي في الصين مخلفة 18 جريحاً، ثلاثة منهم في حالة حرجة، بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية، فيما أعلنت شرطة شانغهاي أن الحادث عرضي، وذلك بعد أن فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث.

وقالت شرطة شنغهاي إن المعلومات الأولية تفيد أن السائق كان يدخن أثناء نقلة "مواد خطيرة" اشتعلت فيها النيران، مما أفقده السيطرة على الآلية.

وكانت السلطات البلدية قالت في بيان مقتضب إن الواقعة حدثت في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت غرينتش)، بينما كان المارة في طريقهم إلى مقرات أعمالهم.

من جهتها نشرت وسائل إعلام حكومية صوراً ظهرت فيها شاحنة ركاب صغيرة تشتعل النيران بداخلها وقد استقرت على رصيف عند مدخل مقهى "ستاربكس".

ونشر بعض النشطاء مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى بعد الحادث، بينما يتم إسعاف ونقل المصابين. فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الشاحنة كانت تقل 6 أشخاص وكان بها عدة اسطوانات من الغاز حين انحرفت عن الطريق، مما أدى إلى اشتعال النيران بداخلها.

ونقلت صحيفة "ذا بيبر The Paper" المحلية عن شاهدة قولها إنه عقب الحادث مباشرة استطاع المارة أن يكسروا زجاج الشاحنة بالحجارة لكي يخرجوا السائق والركاب.