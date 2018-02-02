إنقاذ عمال منجم احتجزوا تحت الأرض.. لانقطاع الكهرباء

أعلنت شركة سيبانيي غولد أن كل عمال منجم تشغله في جنوب #إفريقيا كانوا محتجزين تحت الأرض بسبب عطل كهربائي، خرجوا سالمين الجمعة.

وقال الناطق باسم الشركة، جيمس ويلستد، إن "جميعهم أصبحوا في الخارج"، في إشارة إلى 955 عاملاً كانوا عالقين في المنجم، لافتاً إلى أن "بعضهم يعانون من الجفاف أو ارتفاع ضغط الدم لكن ليس هناك أي حالة خطيرة".

وكانت الشركة المشغلة لمنجم بياتريكس بمدينة ويلكوم بمقاطعة فري ستايت (290 كلم جنوب غربي جوهانسبرغ)، قد ذكرت أن عطلاً كهربائياً كبيراً نجم عن عاصفة قوية، تسبب في وقف عمل المصاعد ومنع طواقم العمل الليلية من الصعود إلى السطح في منجم الذهب.

إلا أنها أعلنت بعد ذلك أن عمال المنجم بدؤوا الخروج بعدما أعيد التيار الكهربائي.

وأكد ويسلتد، خلال عملية الإنقاذ، أن العمال "جمعوا في منطقة آمنة يعمل فيها نظام التهوئة بشكل جيد ونؤمن لهم المياه والغذاء".

وكانت عاصفة شديدة قد ضربت ليل الأربعاء الخميس منطقة ويلكوم، وأدت إلى سقوط عدد من أعمدة الكهرباء وإلى قطع خطي التوتر اللذين كانا يغذيان المنجم.

وتملك جنوب إفريقيا أعمق المناجم في العالم. وهي تشهد باستمرار حوادث مناجم أسفرت عن سقوط 77 قتيلاً في 2015، وفق غرفة جنوب إفريقيا للمناجم.

كذلك لقي خمسة عمال مصرعهم في آب/أغسطس الماضي بمنجم للذهب قريب من جوهانسبرغ، في انهيار أحد الأنفاق.

وشكل استخراج المعادن وخصوصاً الذهب لعقود رافعة لنمو اقتصاد جنوب إفريقيا، غير أن إنتاجها تراجع بسبب انخفاض احتياطيها.