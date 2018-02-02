تركيا.. اعتقالات "غصن الزيتون" تتواصل وتوقيف 13 شخصاً

أمرت السلطات التركية، الجمعة، باحتجاز 13 شخصاً لدعمهم الجمعية الوطنية الطبية على الإنترنت بعد أن عارضت علناً الحملة العسكرية في سوريا، وفق صحيفة حريت.



وأمر الادعاء هذا الأسبوع باحتجاز 11 عضواً بارزاً في الجمعية التركية الطبية، بمن فيهم رئيسها بعد أن انتقدت التوغل التركي في منطقة #عفرين السورية، وقالت "لا للحرب"، داعية لإحلال السلام على الفور. واتهم الرئيس رجب طيب #أردوغان الجمعية بالخيانة.



كما أعلنت الحكومة أن ما يزيد على 300 شخص احتجزوا، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي "انتقدت أو عارضت أو شوهت" حملة عفرين التي بدأت قبل نحو أسبوعين.