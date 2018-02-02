5 قتلى في تصادم مروحيتين للجيش بفرنسا

تحطمت مروحيتان تابعتان للجيش الفرنسي بعد اصطدامهما بالقرب من بحيرة كارسي، في منطقة فار جنوب شرقي #فرنسا، ما أوقع 5 قتلى على الأقل، بحسب ما أفاد مصدر قريب من التحقيق صباح الجمعة.

وصرح المصدر لكتيبة الدرك في برينيول: "حصل تصادم بين المروحيتين وكان على متن إحداهما ثلاثة أشخاص وعلى الثانية راكبان ولقد قتلوا جميعا".

بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش لم يكن قد تم انتشال كل الجثث، إذ كانت إحداها لا تزال عالقة تحت هيكل إحدى المروحيتين.

ونشرت السلطات صباح الجمعة نحو 20عسكرياً ومروحيتي إنقاذ وأخرى تابعة للدرك في مكان الحادث.