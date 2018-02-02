شاهد ماذا فعل الجنود الإسرائيليون مع هذا الطفل المقدسي

الطفل المقدسي #سيف_عبيد يعاني من كسر في كف اليد وكدمات في الوجه والرجل كل هذا لأنه ذهب لشراء حليب من الدكان المجاور لبيته، فما كان من شرطة الاحتلال إلا أن انقضت عليه بوحدة كاملة بالضرب واللكم ورش الغاز لتخرج أمه صارخة فضربت هي أيضا.

والد سيف عاد إلى البيت ليجد عائلته يملأها الرعب وعندما أخذ سيف إلى #المستشفى تبين أنه مصاب بكسر في اليد فهو في التاسعة وضربته وحدة كاملة من القوات الخاصة لحرس حدود الاحتلال.

قال سيف لـ"العربية.نت" ذهبت لشراء الحليب فهجموا علي وضربوني ورشوني بغاز الفلفل ما عملت اشي كنت رايح اشتري حليب ".

سيف هو ضحية من ضحايا القدس ومن ضحايا بلدته العيسوية فهذه البلدة التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من القرية باتت محل استهداف في الأشهر الأخيرة ويقول لنا محمد #العيساوي إن وحدات خاصة من شرطة الاحتلال تتدرب عليهم إذا يقومون بمداهمات ليلية واعتقالات وكأنهم يحاكون سيناريوهات في أماكن أخرى في العيسوية اعتقل العشرات في الأشهر الأخيرة وأصيب العشرات ومنهم عشرة أطفال في الشهرين الماضيين أحدهم اقتلعت عينه جراء اصابة مباشرة في العين.

أهالي البلدة أقاموا صلاة الجمعة على مدخل قريتهم الذي أغلق بشكل كامل منذ أيام ليضطر السكان الى استخدام طرق بديلة.

على أراضي العيسوية أقيمت #مستوطنة التلة الفرنسية التي تزدهر فيما تعاني مقابلها العيسوية من سوء البنية التحتية والإهمال وفوق هذا استهداف السكان الذي يكمل سياسة الاحتلال بتفريغ #القدس من أهلها.