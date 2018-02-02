عباس خطيباً في مجلس الأمن.. قريباً

يلقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 20 شباط/فبراير الجاري كلمة أمام #مجلس_لأمن الدولي، كما أعلن السفير الكويتي في الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس.

وقال السفير منصور العتيبي إن زيارة الرئيس الفلسطيني "مهمة" وإن عباس "سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن الكويت بصفتها الرئيسة الدورية للمجلس خلال شهر شباط/فبراير أخذت المبادرة لتوجيه هذه الدعوة "وما من أحد اعترض على حضوره".

وفي 25 كانون الثاني/يناير شنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي هجوماً عنيفاً على عباس، معتبرة من على منصة مجلس الأمن أن الرئيس الفلسطيني لا يتحلى بالشجاعة اللازمة لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل.

وجاءت تصريحات هيلي بعيد إعلان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أن الفلسطينيين "قللوا من احترام" الولايات المتحدة، مهدداً بتعليق مساعدات بمئات ملايين الدولارات.

وألغى عباس لقاء كان مقرراً مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس احتجاجاً على القرار الأميركي بشأن #القدس.

وعلقت الولايات المتحدة 65 مليون دولار من الأموال المخصصة للأونروا ومساهمة من 45 مليون دولار من مساعدات غذائية للضفة الغربية وقطاع غزة.