موسكو تحذر: أميركا تلاحق الروس حول العالم وتعتقلهم

أصدرت روسيا تحذيرات سفر توصي فيها مواطنيها بإعادة النظر قبل السفر للخارج، قائلة إن الولايات المتحدة تلاحق الروس في جميع أنحاء العالم وتعتقلهم.

ويحذر بيان وزارة الخارجية المواطنين الروس المسافرين للخارج من أنهم يواجهون خطر الاعتقال من دول أخرى بطلب أميركي ويجري بعدها تسلميهم للولايات المتحدة.

وجاء في تحذير السفر: "رغم دعواتنا لتحسين التعاون بين السلطات الأميركية والروسية المعنية، تواصل الأجهزة الأميركية الخاصة ملاحقة الروس حول العالم فعلياً".

وأضاف التحذير: "في ظل هذه الظروف نشدد على ضرورة أن يدرس المواطنون الروس بعناية كل المخاطر عندما يخططون لرحلات للخارج".

وذكرت أن الولايات المتحدة ضالعة في احتجاز أكثر من 10 مواطنين روس في دول أجنبية منذ بداية 2017.

وذكرت على سبيل المثال أربعة مواطنين روس على الأقل اعتقلوا في إسبانيا ولاتفيا واليونان لتهم أميركية بارتكاب جرائم إلكترونية.

وبلغ معدل التحركات الأميركية ضد روس يشتبه أنهم ضالعون في جرائم إلكترونية مستويات قياسية العام الماضي.

واعتقل 7 روس أو وجهت لهم اتهامات في 2017 في الولايات المتحدة وخارجها مقارنة باثنين في المتوسط في السنوات الست التي سبقتها.

وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعقيب.