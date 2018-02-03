إسرائيل تقصف موقعاً تابعاً لحماس في غزة

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر السبت، موقعاً عسكرياً يتبع لحركة "حماس"، في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر أمني فلسطيني، فضل عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، قوله إن "طائرات إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً يتبع لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

ووفق مصادر طبية فلسطينية لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره، إنه نفذ الهجوم على غزة، رداً على إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل في وقت سابق انطلاقاً من القطاع.