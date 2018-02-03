غصن الزيتون.. "حصيلة دموية" للجنود الأتراك في عفرين

قُتل 8 جنود أتراك السبت خلال العملية التي تشنها أنقرة شمال #سوريا، بينهم خمسة قتلوا في هجوم واحد استهدف دبابة كما أعلن الجيش التركي.

وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى للجيش في يوم واحد في عملية #غصن_الزيتون، التي أطلقتها تركيا في 20 كانون الثاني/يناير ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "مجموعة إرهابية".

والهجوم على الدبابة الذي لم تكشف تفاصيله بعد، يعتبر الأكثر دموية في هجوم واحد على الجيش خلال العملية حتى الآن.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لخسائر #الجيش_التركي إلى 15 قتيلاً.

وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في #عفرين في عملية شهدت مواجهات شرسة.

وأوضح الجيش التركي أنه رد بضربات جوية معلناً تدمير مخابئ للمقاتلين الأكراد ومخازن سلاح.

وتقول أنقرة إنه تم إحراز تقدم كبير في العملية المستمرة منذ 15 يوماً مع مقتل 900 مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية حتى الآن رغم أنه لا يمكن التحقق من هذه الأرقام.