رجل يفتح النار على المارة وسط إيطاليا وإصابة 6 أجانب

أفادت الشرطة الإيطالية، السبت، أنها أوقفت رجلاً يشتبه أنه أطلق النار من سيارة في ماتشيراتا في وسط إيطاليا، متسبباً بإصابة عدة أشخاص بجروح، موضحة أن المصابين هم أجانب.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن إطلاق النار أوقع 6 جرحى بينهم 4 إصابتهم حرجة.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، في وقت سابق، بأن رجلاً فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا بوسط إيطاليا، ما أسفر عن إصابة مهاجرين أفارقة على الأقل في هجوم قد تكون دوافعه عرقية.

وناشد رئيس بلدية المدينة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة روما البقاء في منازلهم.

وقال رئيس البلدية رومانو كرانتشيني في بيان نشرته صفحات محلية على "فيسبوك": "ابقوا في منازلكم حتى إشعار آخر. هناك مسلح في سيارة يطلق النار في المدينة".

ووقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاماً مقطعة ومخبأة في حقيبتين. واعتقل مهاجر نيجيري فيما يتعلق بمقتل الشابة.