طالبان تهاجم الجيش الباكستاني وتقتل 11 جندياً

أعلن الجيش الباكستاني في بيان مقتل 11 جندياً، بينهم ضابط وجرح 13 آخرين في هجوم انتحاري استهدف وحدة تابعة للجيش الباكستاني في بلدة "كبل" في مقاطعة وادي سوات شمال غرب باكستان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع في أحد المرافق الرياضية للوحدة العسكرية، وتبنته حركة #طالبان باكستان المحظورة التي توعدت بالمزيد من الهجمات، وفور الهجوم طوقت قوات الجيش المنطقة وباشرت بحملة تفتيش وتعقب بحثا عن الجناة.

يشار إلى أن الجيش الباكستاني استعاد السيطرة على وادي سوات بعد عملية عسكرية واسعة أدت لنزوح معظم سكان الوادي بعد استيلاء حركة طالبان باكستان عليه ما بين عامي 2007 -2009.

وعقب طرد حركة طالبان من الوادي عام 2009 وعودة السكان شهدت مقاطعة سوات هجمات متفرقة ومتقطعة تضمنت عمليات اغتيال لزعماء ووجهاء محليين، لكن هذا الهجوم يعد الأكبر من نوعه، وجاء الهجوم بعد أيام من اعتقال #الشرطة المحلية بعض المطلوبين.