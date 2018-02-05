بعد إطلاق نار على مهاجرين..انتقادات لحزب إيطالي متطرف

ألقى سياسيون يساريون في إيطاليا، الأحد، باللوم في حادث إطلاق نار بدافع عنصري في وسط البلاد على حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي تشير التوقعات إلى احتمال تحقيقه مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة المقررة يوم 4 مارس/ آذار.



وأصيب 6 مهاجرين أفارقة، السبت، حينما أطلق إيطالي يدعى لوكا ترايني النار عليهم في مدينة #ماتشيراتا بوسط إيطاليا. وكان ترايني مرشح #حزب_الرابطة في انتخابات محلية العام الماضي لكنه أخفق في الحصول على أي أصوات.



وقالت الشرطة إن ترايني اعترف بإطلاق النار من سيارة ولم يبد أي ندم.



ونأى، #ماتيو_سالفيني، رئيس حزب الرابطة، الذي أبرم اتفاقا انتخابيا مع رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، بنفسه عن الهجوم لكنه قال إن العنف نتيجة مباشرة لتدفق المهاجرين على إيطاليا في السنوات الأخيرة.



وأوضح سالفيني لصحيفة "لا ستامبا"، الأحد، أنه "إن كان أحد يستحق اللوم فهي الحكومة التي سمحت لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد دون أي قيود".



واتهم سياسيون يساريون، سالفيني بإثارة مشاعر خطيرة في بلد يسعى جاهدا للتخلص من إرث الدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني الذي حكم إيطاليا من 1922 إلى 1943.



واتهمت لورا بولدريني، رئيسة مجلس النواب الإيطالي، وأحد أهم قيادات حزب الحرية والمساواة اليساري، سالفيني "بإشاعة الخوف والفوضى" ، وطالبته "بالاعتذار أمام الشعب الإيطالي".



ودعا الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إلى يسار الوسط إلى الهدوء. وقال ماتيو رينتسي زعيم الحزب: "سيكون من السهل إثارة الجدل حول من

يغذون مشاعر الكراهية ضدنا كل يوم، لكن هذا سيكون سلوكا خاطئا".